Donna morta nell' incidente d' auto a Piacenza | curioso scatta un selfie durante i soccorsi alla ciclista ferita

Funerale della bimba di 7 anni morta nell’incidente ad Ardea: lutto cittadino per ricordarla - Domani verrà celebrato il funerale della bimba di 7 anni morta nell’incidente sulla Pontina Vecchia. Lutto ad Ardea, dove ci sarà un minuto di silenzio in suo ricordo.fanpage

Incidente mortale dietro la questura, muore una Donna in sella di una moto - Incidente mortale a Palermo. In via piazzetta delle Vittime uno scontro tra una moto e un furgoncino. La vittima una Donna morta in ospedale. La Donna viaggiava in moto con il marito. Il loro scooter ...blogsicilia

Incidente stradale a Piacenza, morta una Donna: passante si fa un selfie e l'immagine diventa virale. Rivolta social - Il selfie davanti all'incidente mortale. Sta diventando virale in queste ore l'immagine che un giornalista del quotidiano «ilPiacenza.it», Stefano Pancini, ha scattato ...leggo