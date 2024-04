Donna di 73 anni muore | un ragazzo si fa un selfie sul luogo dell’incidente | esplode la polemica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un incidente stradale tremendo, che si è rivelato purtroppo mortale per una delle due persone coinvolte. E che ha fatto discutere per quanto accaduto nei minuti successivi alla tragedia. Tutto è successo a Piacenza, in via Colombo, dove un’auto ha improvvisamente sbandato e ha finito per salire sul marciapiede, colpendo una ciclista e poi finendo contro un muro. A bordo una persona di 73: l’impatto non ha lasciato scampo alla. Alcune persone accorse per capire cosa fosse accaduto, però, hanno pensato bene di mettersi a osservare da vicino l’intervento del 118, con un giovane che ha addirittura tirato fuori il telefonino per scattarsi un, decisamente macabro e fuori. La scena, immortalata dal giornalista Stefano Pancini per Corriere di Bologna, mostra i soccorsi sanitari all’opera in strada ...