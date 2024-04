Donna di 110 anni fa causa alle Poste | “Ho trovato un buono da 25 milioni di lire Oggi vale 195mila euro | ma non vogliono rimborsarmelo”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Non è mai troppo tardi per sperare di incassare una cifra importante. Questo è ciò che ha scoperto la signora Anna L., classe 1913, originaria di Lanciano (Chieti) e residente a Roma, che a 110haun vecchiopostale fruttifero cheuna fortuna. Il, emesso il 19 maggio 1987 e ricasualmente in una vecchia scatola durante una riorganizzazione di famiglia, ammontava originariamente a 25di, secondo i calcoli dell’associazione Giustitalia che assiste Anna, il suo valore attuale si aggira intorno ai 195.000. Tuttavia, quando Anna si è presentataper riscuotere il, le è stato ...

