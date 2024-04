Donazione di organi | Sì con la carta d’identità Bergamo è nella top ten

Cerveteri , 10 aprile 2024 – Cerveteri è tra le città più generose d’ Italia per la Donazione degli organi , mentre Pescosolido (FR) è primo nella classifica regionale del Lazio. È quanto emerge dalla ... (ilfaroonline)

Generosi, altruisti e sempre più consapevoli dell’importanza della Donazione di organi per salvare vite. Le Marche sono dodicesime tra le regioni italiane con un indice del dono di 60,51 ogni ... (ilrestodelcarlino)

Domani screening e consulti medici gratuiti a Sorrento - Si terrà domani, sabato 13 aprile, dalle ore 8:30 alle 12:30, nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Sorrento, l’evento dal titolo “La salute scende in piazza”, una giornata di prevenzione ...sorrentopress

Lago, Giornata nazionale per la Donazione di organi e tessuti: “Il consenso alla Donazione” - Il convegno è promosso dall’AIDO - Associazione Italiana Donazione di organi Tessuti e Cellule. Un’opportunità per parlare di Donazione ...quicosenza

Fino a 6 anni d’attesa per un trapianto di rene in Calabria, l’allarme dai Centri regionali di Cosenza e Reggio - La segreteria regionale dell’Aned denuncia la grave carenza di donatori e lancia la proposta per un "Centro unificato a Catanzaro" ...calabria7