«Don Chisciotte oggi si chiamerebbe Greta Thunberg» | intervista allo scrittore Alberto Manguel

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ha da poco pubblicato un saggio su uno dei romanzi più famosi al mondo: si intitola esplicitamente Done i suoi fantasmi (Sellerio). Ed è stato appena insignito del premio internazionale Nonino 2024 con questa motivazione: “Ha dedicato la sua vita a promuovere l’amore per la lettura e le biblioteche e a rendere i libri accessibili a tutti”. Manon è uno che si dà arie. Anzi. Quando ci parliamo al telefono, si schermisce e, in un buon italiano, minimizza: «Il premio è immeritato. Rispetto a quello dei precedenti vincitori, il mio nome è piccola cosa». Basta, però, dare un’occhiata al suo curriculum per capire quanto è stata ed è davvero smisurata la sua passione per la letteratura: ha scritto una ...