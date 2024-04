Domanda GPS 2024 | in arrivo ordinanza | ma il CSPI “bacchetta” il Ministero Cosa accadrà? QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Sabato 13 aprile alle 14 | 30

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il Consiglio Superiore Pubblica Istruzione ha espresso il proprio parere sull'ministeriale riguardante l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio/2026. L'articolo .

Venerdì 12 aprile alle 14:30 non perdere la nuova puntata di QUESTION TIME , la rubrica di consulenza dedicata al mondo della scuola, in diretta su Facebook e YouTube. L'articolo Domanda GPS 2024 , ... (orizzontescuola)

Graduatorie GPS docenti 2024/2026, primo inserimento: GUIDA alla presentazione della Domanda. Quali documenti preparare - L'aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026 è in dirittura d'arrivo: manca solo la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale con l'indicazione della data di inizio delle domande.orizzontescuola

Domanda GPS 2024, in arrivo ordinanza ministeriale: venerdì pomeriggio riunione del CSPI per il parere - Durante Question Time, la rubrica di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola, la sindacalista Serena Morando (Flc Cgil) fornisce un aggiornamento sul parere del CSPI (Consiglio Superi ...orizzontescuola

Assunzioni Gps sostegno prima fascia verso la proroga: cosa cambia e scadenza - Per gli specializzati sul sostegno inserito l'emendamento al decreto Pnrr 4 per le assunzioni dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze. Ecco fino a quando.money