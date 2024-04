Per la prima volta nella storia dell’iconico franchise la nuova stagione avrà un lancio globale simultaneo su Disney+ e BBC. Il ttrailer in ante prima e i dettagli Disney+ ha diffuso il trailer e ... (361magazine)

Doctor Who: Special 4 - The Church on Ruby Road (2023) è il quarto speciale dedicato alla serie di fantascienza britannica. In questo speciale natalizio il Dottore sarà impegnato con il rapimento di ... (locchiodelcineasta)

Doctor Who 15: Ncuti Gatwa avrà una seconda companion interpretata da Varada Sethu - Varada Sethu, prima di recitare in Doctor Who, aveva interpretato Cinta Kaz nella serie Andor e, recentemente, aveva fatto parte del cast di Jurassic World Dominion, Annika e Strike Back. Le riprese ...movieplayer

Doctor Who 14: Russell T Davies svela come è nata l’idea alla base dell’episodio sui Beatles - Russell T. Davies, showrunner della serie, ha svelato come è nata l'idea dell'episodio della stagione 14 di Doctor Who legato ai Beatles ...badtaste

Ohio Players dei Black Keys con Beck è il capolavoro che aspettavamo da anni - Vai a capire se il mezzo usato è stato il Tardis del Doctor Who, una comune macchina del tempo, o qualcosa che tiri in ballo il Metaverso, il risultato è che i Black Keys con il loro Ohio Players ci ...lettera43