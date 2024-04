Dobbiamo ridisegnare il futuro e la convivenza con l’IA

Leggi tutta la notizia su linkiesta

L'instabilità geopolitica ha reso lo scenario economico più complesso, specialmente per i Paesi europei, in un contesto in cui città e luoghi di lavoro, dopo l'esperienza del distanziamento della pandemia del 2020-21, erano già stati messi alla prova da fenomeni di disgregazione dei rapporti sociali. L'ansia che questo produce rischia di acuire una prima "rottura" fondamentale, tra la persona e la sua dimensione di socialità, ossia le relazioni tra individui e organizzazioni. Una rottura che si aggiunge a quella del rapporto tra persone e natura già critico per gli effetti del cambiamento climatico e che ora si complica per la fragilità dell'accesso alle risorse energetiche, finora date per ...