Disperato | ora re Carlo offre la pace a Harry e Meghan

(Di venerdì 12 aprile 2024) Reè "" per la rottura con il figlioe la sua famiglia, e soprattutto per non aver costruito un rapporto vero con i nipoti Archie e Lilibet. La diagnosi di cancro del sovrano, contemporanea a quella di kate Middleton, potrebbe rappresentare un punto di svolta sulla riappacificazione, tanto cheIII starebbe pensando di organizzare per i Duchi di Sussex e i loro figli un appuntamento a Balmoral, il castello scozzese residenza privata della Famiglia reale britannica tanto amato dalla regina Elisabetta.III sta progettando di offrire un ramoscello d'ulivo al principee aMarkle invitandoli per un "importante incontro reale a Balmoral", per "ricucire i legami familiari fratturati e costruire rapporti più forti con i suoi ...