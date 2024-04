Disneyland Paris cambia nome! Tutte le novità in arrivo per il parco divertimenti

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 12 aprile 2024) Per il 32esimo anniversario di, ilpiù famoso d’Europa, sono state annunciate tantissimesuccose che, in qualche modo, sconvolgono il theme park per come lo conosciamo. Infatti, come segnalato da Insidethemagic, in seguito a svariate proteste del pubblico che denunciavano un ambiente troppo vecchio stile, quasi fermo nel tempo, l’amministratore delegato Bob Iger ha stanziato 2 miliardi di euro per rinnovare la sede parigina. Ed ecco che d’ora in poie verrà conosciuto come Disney Adventure World. Unmento che serve a rinnovare il marchio, renderlo più appetibile per le nuove generazioni, ma soprattutto meno focalizzato sulla città francese. ...