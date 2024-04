Disney Plus rovina l’estate a tutti gli abbonati | sarai costretto a pagare di più ogni mese

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ennesima stangata nei confronti degli utenti, questa volta pare proprio che la piattaforma di streaming non rinuncerà alle maniere forti. Ad annunciare la stretta sugli abbonamenti è stato qualche giorno fa il CEO di, Bob Iger, che ha confermato le indiscrezioni circolate con insistenza nelle ultime settimane. Alla fine la piattaforma di streaming ha deciso di allinearsi ai piani di competitor come Netflix e Hulu, lasciando poco margine di manovra per gli utenti. Abbonarsi alla piattaforma di streaming dicosterà di più nei prossimi mesi. Stangata per gli utenti – cityrumors.itNel giro di qualcheinfatti in tantissimi si ritroveranno con le spalle al muro, l’azienda è pronta a premere sull’acceleratore. “Sarebbe davvero fantastico se riuscissimo un giorno a ottenere gli ...