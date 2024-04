Disability Pride | “L’accessibilità digitale emergenza nazionale”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Portare il tema delin piazza a Torino durante il prossimoche si terrà il 20 aprile per ricordare come quello delle barriere digitali è uno dei muri più difficili da abbattere per consentire una piena inclusione per le persone disabili. A lanciare l’appello è Edoardo Arnello (nella foto), Ceo di AccessiWay, giovane start up torinese under 30, intervenuta alla conferenza stampa di presentazione dell’evento. “Aderiamo a questa iniziativa importante perché riteniamo che sia fondamentale tenere alta l’attenzione su quella che secondo noi è una verasempre più sentita per gli oltre 13 milioni di cittadini in Italia che hanno esigenze specifiche per usufruire del web e documentazione elettronica e che nella quasi totalità dei casi risultano impossibilitati ...

