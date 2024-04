Dirigenza Milan | scelta fatta per Damien Comolli | tutte le novità

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 12 aprile 2024) Incontro fondamentale a Londra per decidere il futuro delladel: lasue non solo,leOggi è stata una giornata fondamentale per il futuro del. A Londra, infatti, ha avuto luogo un’importante riunione in cui è stata decisa la nuova struttura dellarossonera. La notizia più importante è che, attuale presidente del Tolosa, non avrà nessun ruolo all’interno del club. Il suo nome era stato accostato ai rossoneri ma alla fine laha deciso di non proseguire su quella strada.avrebbe voluto avere totale controllo sulla squadra, diventando il nuovo amministratore delegato e ...