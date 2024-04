DIRETTA MotoGP | GP Austin 2024 LIVE | Bagnaia si concentra sui long run in attesa dei time attack finali | in vetta Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) 22.42inizia a spingere, ancora con doppia gomma media. Fa segnare i suoi migliori settori, arriva al T3 con soli 135 millesimi dae chiude in 2:03.100 ed è sesto a 212 millesimi. 22.40 Di Giannantonio si rilancia, fa segnare il record nel T1, poi molla nel T3 cedendo oltre 5 secondi, Pista quasi libera. C'è in azione solo Mir che si porta in 12a posizione a 616 millesimi. Si attendono iper la top10. 22.38 Di Giannantonio fa segnare i suoi migliori parziali, arriva al T3 con 376 millesimi di ritardo, quindi chiude in 2:03.314 ed è nono a 426 millesimi da, subito davanti a. 22.36 Quartararo migliora ma rimane 17° a 973 millesimi dalla ...