DIRETTA MotoGP | GP Austin 2024 LIVE | alle 22 00 le pre-qualifiche | Bagnaia e Bastianini vogliono essere protagonisti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.30 Buonasera e benvenuti ad! Tra 30 minuti prenderanno il via le pre-del GP delle Americhe! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle pre-del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di. Sullo splendido e complicatissimo tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di, Texas, si inizierà davvero a fare sul serio con il primo step fondamentale del weekend. La sessione delle pre-sulla pista statunitense prenderà il viaore 22.00 italiane (le ore 14.00 nel Texas) e ci permetterà di capire quali ...