Dimentica a mensa i soldi per curare i suoi piccoli

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Purtroppo abbiamo una situazione molto grave per un richiedente asilo. Da circa due mesi faceva una raccolta per le cure deifigli malati in Pakistan. A cena ha peròto la sua giacca alladi Sant’Agata. Con tutta la somma che aveva raccolto. I richiedenti asilo li conosciamo tutti e ne conosciamo anche le difficoltà individuali. Questo giovane uomo è veramente in una condizione di difficoltà estrema. Chiunque possa sapere qualcosa di una giacca ritrovata a Sant’Agata o volesse contribuire con un piccolo aiuto per questo padre, è molto benvenuto. Ci si può rivolgere direttamente anche alla Corte dei Miracoli o a Refugees Welcome Italia-Siena". Questo l’appello lanciato sui social per aiutare l’uomo che ha raccolto già diverse adesioni. Persone che chiedono come poter contribuire per sostenere le cure dei figli, ...