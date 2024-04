(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Nella specialeTop Managerdihato 12 posizioni rispetto al mese precedente, salendo al 33esimo posto. Sul podio – secondo l’Osservatorio permanente sulla reputazione online dei vertici delle aziende attive in Italia – figurano i vertici di tre grandi aziende quotate: Claudio Descalzi Amministratore delegato di Eni (1 posto), Andrea Orcel di Unicredit (2°) e Carlo Messina di Intesa Sanpaolo (in terza posizione). La Presidente e Ceo del Gruppoè anche prima nelladei Top Manager del settore Pharma e Lifesciences, seguita da Marcello Cattani, presidente di Farmindustria e presidente di Sanofi Italia e Malta.è un Gruppo che ...

(Adnkronos) – "In occasione dell’8 marzo , voglio rivolgere un appello" alle bambine e alle ragazze: "Non abbiate paura . E non smettete mai di coltivare i vostri sogni. abbiate ne cura, teneteveli ben ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – "In occasione dell’8 marzo , voglio rivolgere un appello" alle bambine e alle ragazze: "Non abbiate paura . E non smettete mai di coltivare i vostri sogni. abbiate ne cura, teneteveli ben ... (webmagazine24)

Diana Bracco scala classifica Top Reputation marzo 2024 - Nella speciale classifica Top Manager Reputation di marzo 2024, Diana Bracco ha scalato 12 posizioni rispetto al mese precedente, salendo al 33esimo posto. Sul podio - secondo l’Osservatorio permanent ...adnkronos

Victor Massiah al timone dell’Accademia - Victor Massiah è il nuovo presidente del Cda della Fondazione Accademia Teatro alla Scala, subentrando a Giuseppe Vita. Il board include rappresentanti di impresa, formazione e cultura. Massiah, ex Ce ...ilgiorno

The Voice Senior 2024, vince Diana Puddu: Gigi D’Alessio esplode di gioia - Diana Puddu è la vincitrice di The Voice Senior 2024 ... Grande gioia per Gigi, che ha festeggiato prendendo in Bracco la sua ‘allieva’, in lacrime. Antonella Clerici, dopo l’esibizione di Mario ...televisionando