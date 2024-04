Di Francesco | «Conosco Calzona e il Napoli | sto alzando il livello d’attenzione della mia squadra»

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il tecnico del Frosinone Eusebio Diin conferenza stampa per il match di domenica 14 aprile contro il-Frosinone, la conferenza di DiSul match: «Servirà coraggio, è quello che ci ha un po’ contraddistinto in questa stagione. Lo dovremo dosare, ila Monza l’ho visto molto bene sotto tutti i punti di vista, sarà una partita difficile. Sarà importante essere compatti e capire che non possiamo essere sempre belli nella ricerca di certe giocate, ora i punti contano tanto e quindi dobbiamo abbassare il margine di errori. Sarà una partita diversa da quella di Coppa Italia, loro ci tengono a guadagnare terreno in classifica, lo stesso vogliamo noi per la salvezza». Le scelte di formazione: «L’aspetto tattico lascia il tempo che trova, fa la differenza ...

