Devi sembrare un uomo | così non ti guardano Così un 21enne ha rasato i capelli della fidenzata

Chiusa altra indagine su Daniela Santanchè, 'falso in bilancio' - Verso la richiesta di processo sul dissesto di Visibilia, indagati anche la sorella, la nipote e il compagno. Archiviazione in vista per l'accusa di bancarotta (ANSA) ...ansa

Taglia i cappelli a zero alla fidanzata 21enne, poi botte e insulti: «Devi sembrare un uomo, così nessuno ti guarda» - ANGRI - Una gelosia ossessiva cominciata sin dalle prime settimane dall'inizio della relazione con un coetaneo ha fatto piombare una 21enne in un incubo durato otto lunghi mesi. La ...corriereadriatico

Cinema, la Marsiglia di Guédiguian (che sembra Napoli). Giraud e Vicario: debutti evanescenti - Il film è tutto scenette e macchiette, con una coda emotiva dovuta allo spunto reale ... E anche in questo caso ha il difetto di sembrare uno spin-off di Lol, non una commedia. Voto: 5,5. Giraud è ...corrieredelveneto.corriere