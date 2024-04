“Deserti” | il nuovo album di Piero Pelù

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 12 aprile 2024) FIRENZE – Si intitola “” ildi(foto), in uscita il 7 giugno e da oggi disponibile in pre-order al link https://Epic.lnk.to/FA. Secondo capitolo della “Trilogia del disagio”, ilviaggio sonoro comincia con il singolo “Novichok”, uscito stanotte, perché “viviamo in tempi che sono costantemente avvelenati dalle fake news e dall’odio sempre più diffuso dalla rete fino alle nostre strade”, spiega l’ex cantante dei Litfiba. E dal 29 giugnosarà in tour con ilLIVE 2024. Qui di seguito le date: 29 giugno SPILIMBERGO (PN) – Area La Favorita 26 luglio CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) – Lacustica Festival, Rocca Medioevale 27 luglio PORTO RECANATI (MC) – Arena Beniamino Gigli 09 agosto ASIAGO ...