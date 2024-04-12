Deniz Yildiz | Il nuovo talento del rock presenta “Lonely Life”

Hayranlarina unutulmaz anlar yasattilar! Ajda Pekkan'dan Funda Arar'a, Yildiz Tilbe'den Özcan Deniz'e sahnelerde bayram coskusu - Her yil oldugu gibi bu yilda birçok ünlü mekanlarda sahne aldi. 10 Nisan’da baslayacak 3 günlük bayramda hem Türkiye’deki ve Kibris’taki otellerde hem de konser mekanlarinda sevenleriyle bulusan ünlül ...takvim.tr

Yargi'nin yildiz oyuncularindan Ramazan Bayrami mesaji! Pinar Deniz ve Kaan Urgancioglu paylasti, gören bir daha bakti - Son Dakika Magazin Haberleri - Kanal D'nin sevilen dizisi Yarginin basrol oyunculari Pinar Deniz ve Kaan Urgancioglu sosyal medya hesaplarinda Ramazan ...cnnturk

Juventus, Lazio'nun yildizini bitiriyor - Serie A'da sampiyonluk yarisindan erken kopan ve gelecek sezon bunu yasamamak isteyen Juventus transfer çalismalarini hizlandirdi. BREZILYALI Yildiz GELIYOR Fabrizio Romano'nun haberine göre Juventus, ...sporx