Dengue | tutto quello che c’è da sapere I casi in Toscana

(Di venerdì 12 aprile 2024) Firenze, 12 aprile 2024 – Sono sempre più numerose le telefonate alle Asl da parte di cittadini che chiedono informazioni sulla. A suscitare preoccupazione sono, soprat, le notizie provenienti dal Brasile sul numero deiche è arrivato ormai quasi a oltre 3 milioni. Inotificati nell'Azienda Uslcentro dal 1 gennaio a oggi sono stati 4, e di importazione, nel 2023 erano stati complessivamente 13, sempre di importazione. Come si trasmette Lasi trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare del genere Aedes. Non esiste la trasmissione diretta da persona a persona ma è possibile la trasmissione verticale in gravidanza e raramente attraverso trasfusioni e donazioni di organi. La ...

allarme Dengue in Brasile con quasi 2 milioni di casi, registrati dal 2000 ad oggi, e 4 volte di più rispetto allo scorso anno. Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza In meno di tre mesi, il ... (cityrumors)

Dengue, la zanzara tigre si risveglia. Per gli esperti bisogna combatterla subito, i dettagli - Per questo motivo, come riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, gli esperti sono piuttosto preoccupati poiché le possibilità che la malattia Dengue possa diffondersi con estrema facilità anche in Europ ...ilmeteo

Dengue, in Italia 117 casi nel 2024. Pregliasco: “Saliranno a 500-1.000” - I 117 casi segnalati si concentrano in 3 regioni: Veneto (24), Lazio (23) e Lombardia (21). Sopra i 10 casi anche Toscana (13), Emilia Romagna (12) e Piemonte (11).padovanews

Dengue, sale il livello di allerta: in Veneto il maggior numero di contagi - Sale la preoccupazione per i casi di Dengue, e il Veneto si ritrova in prima fila. In regione infatti il maggior numero di casi.veronaoggi