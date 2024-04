Dengue | Bassetti | “Ogni nuovo caso può far esplodere focolai autoctoni”

La Dengue continua a far paura. Ne parla l'infettivologo Matteo Bassetti nel corso della puntata di Chesarà in onda il 30 marzo. L'esperto tranquillizza tutti sul fatto che l'epidemia non è ancora ... (iltempo)

Dengue, Oms Europa: “In Italia oltre 100 casi da inizio anno” - (Adnkronos) – “Dall’inizio del secolo, il numero di casi segnalati di Dengue è aumentato di 8 volte”. E il virus ora colpisce “oltre 130 Paesi, inclusa l’Italia, che ha segnalato oltre 100 casi dall’i ...padovanews

Bassetti: “Epidemia in corso. Ecco chi sta colpendo” - Sta cercando di fare alzare il livello di allerta in Italia, Matteo Bassetti che ha fatto il punto sull'epidemia di morbillo in corso.newsmondo

Epidemia morbillo Italia, le Regioni più a rischio: i numeri del 2024 - I casi di morbillo in Italia sono in aumento in questo 2024 soprattutto in tre Regioni: preoccupano i numeri forniti dall'Iss, per Bassetti un'epidemia sarebbe già in atto.money