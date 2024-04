Dendoncker | «Punti di forza? Sono un giocatore fisico | ma so recuperare palla e aiutare gli attaccanti»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 aprile 2024), centrocampista del Napoli in prestito dall’Aston Villa, ha rilasciato una piccola intervista ai canali social del club.: «A Napoli hanno tutti una passione per la vita e per il calcio» «Il mio arrivo a Napoli? La città è abbastanza famosa, ed è straordinaria. Chi vive qui ha una forte passione per la vita e per il calcio.I mieidiun, ma so anchee spingermi in avanti pergli.Giocatori a cui mi ispiro? Personalmente mi ispiro a Sergio Busquets. Penso in particolare a quando era ancora al Barcellona.Seguo gli altri campionati? Ovviamente ho giocato cinque anni in Premier League, per cui seguo ancora questo ...