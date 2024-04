Delusione | fiducia | entusiasmo | cosa lascia l’Europa League a Milan | Roma e Atalanta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Archiviato il turno di andata dei quarti di Europaè tempo di bilanci. Tre le italiane impegnate ieri sera, tutte e tre di ‘ritorno’ in Serie A con umori differenti a seconda del risultato raggiunto. Quanto la gara di ieri sera potrà incidere sull’umore e sul campionato di? C’è il rischio di un contraccolpo psicologico o di un hangover da festa? Vediamo caso per caso.: il rischio di rovinare una buona stagione Ilè la grande delusa dell’andata dei quarti di Europa. I rossoneri hanno giocato una brutta partita pur mantenendo per lunghi tratti il pallino del gioco. Poca incisività, qualche amnesia difensiva, Leao assente ingiustificato. Gli ultimi 20 minuti una reazione d’orgoglio: una traversa ...