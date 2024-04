(Di venerdì 12 aprile 2024) L'ex senatore Marcelloe la moglie Anna Miranda Ratti hannoto alildi 10,840di euro disposto un mese fa dal gip di Firenze su richiestaa procura distrettuale antimafia. Erano stati sigillati i conti'ex senatore per circa 2e mezzo, e per 8,250alla moglie.

L'ex senatore Marcello Dell'Utri e la moglie Anna Miranda Ratti hanno rinuncia to al ricorso contro il sequestro di 10,840 milioni di euro disposto un mese fa dal gip di Firenze su richiesta della ... (quotidiano)

Firenze, 12 aprile 2024 – L'ex senatore Marcello Dell'Utri e la moglie Anna Miranda Ratti hanno rinuncia to al ricorso contro il sequestro di 10,840 milioni di euro disposto un mese fa dal gip di ... (lanazione)

Niente ricorso contro il sequestro di 10,8 milioni di euro . L’ex senatore Marcello Dell’Utri ha rinuncia to all’appello contro la decisione presa un mese fa dal gip di Firenze su richiesta della ... (ilfattoquotidiano)

Firenze: Dell'Utri e la moglie rinunciano al ricorso contro il sequestro - Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale del Riesame. Hanno rinunciato a ricorrere contro il sequestro di 10,840 milioni di euro l'ex senatore Marcello Dell'Utri e la moglie Anna ...primapaginanews

Meloni, utero in affitto disumano, sia presto reato universale - (ANSA) - ROMA, 12 APR - "Continuo a ritenere l'utero in affitto una pratica disumana, sostengo la proposta di legge per cui diventi un reato universale. Spero venga approvata quanto prima". Lo ha dett ...gazzettadiparma

Dell'Utri rinuncia al ricorso contro il sequestro di 10,8 milioni - L'ex senatore Marcello Dell'Utri e la moglie Anna Miranda Ratti hanno rinunciato al ricorso contro il sequestro di 10,840 milioni di euro disposto un mese fa dal gip di Firenze su richiesta Della ...tg24.sky