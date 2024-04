Def | spunta il conto dei soldi da trovare in autunno per non rimangiarsi le misure in scadenza | 20 miliardi La carta del taglio delle detrazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Poco più di 20l’anno prossimo e 23nel 2026. A cercar bene, nel Def “snello” del governo Meloni si scovano i numeri che renderanno molto complicato l’del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Pur avendo deciso di non indicare nel documento gli obiettivi programmatici, cioè irni della legge di Bilancio per il 2025, il Tesoro ha infatti messo nero su bianco in una tabella quanto costerà prorogare lecoperte al momento solo per il 2024: dalla decontribuzione per i redditi medio-bassi e quella per le madri lavoratrici all’accorpamentoprime due aliquote Irpef, dalla maxideduzione per le assunzioni a tempo indeterminato alla riduzione del canone Rai fino all’aumento della soglia di esenzione dei fringe benefit e agli interventi sulle ...