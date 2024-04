Dedico questa all' orchestra | Djokovic litiga col pubblico? Clamoroso | spunta Vlahovic | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Contro Lorenzo Musetti una sofferta vittoria per 7-5 6-3. Novakè passato e se la vedrà ora ai quarti contro l'australiano de Minaur, dopo che ai sedicesimi aveva battuto il russo Safiullin. E contro Lorenzo è anche arrivata la prima vittoria in stagione contro un italiano, al termine dei k.o. contro Sinner (in semifinale all'Australian Open) e Nardi (ai 16esimi del Masters 1000 di Indian Wells). Quella di giovedì pomeriggio a Montecarlo è stata però una partita complessa per il numero uno del ranking, beccato ancora una volta dalper le proteste con il giudice di sedia per una decisione sul 4-3. Come suo solito, Nole ha risposto ai tifosi sugli spalti mimando il gesto del direttore d', come aveva fatto anche a dicembre a Malaga, durante la Coppa Davis, e a Torino per le Nitto Atp Finals lo stesso mese. ...