Debuttano i primi auricolari open-back di Xiaomi con un design unico

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024)ha recentemente tenuto un evento di lancio in Cina dove ha presentato alcuni prodotti davvero interessanti. In particolare, sono state introdotte i, in grado di offrire un’esperienza sonora più ampia e naturale. Inoltre, in occasione dell’evento, l’azienda cinese ha presentato anche i Redmi Turbo 3 e Pad Pro, entrambi cone funzionalità impressionanti che li rendono degni di considerazione nel competitivo mercato degli smartphone e dei tablet. In questo articolo, però, ci soffermeremo sui dettagli delle nuove cuffie dalconfortevole e innovativo. Glidisono davvero impressionanti sotto diversi ...