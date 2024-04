De Rossi ha trasformato la Roma | col gioco Milan | il peggior Leao di sempre e Pioli sbaglia con Chukwueze|Primapagina

(Di venerdì 12 aprile 2024) 2024-04-12 08:15:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: L’Atalanta si regala una notte storica, anzi leggendaria. E di fatto regala al calcio italiano un posto in più nella pma Champions. Anche questa è una notizia positiva, ma secondaria per lache brilla di luce propria e non riflessa. A San Siro contro il, dove era sembrata vecchia e stanca l’ultima apparizione di Mourinho sul palcoscenico del campionato, i giallosi godono una notte di gioia e di. Daniele Dehaquesta squadra con la tecnica di Dybala, la leadership di Pellegrini, la prepotenza fisica di Mancini e la duttilità di El Shaarawy, che cambiando fascia, fa cambiare faccia a tutto il, lì a ...

Ancora una vittoria per la Roma di Daniele De Rossi , che ha battuto il Monza 4-1 in trasferta: i giallo Rossi sono sempre più lanciati verso la zona Champions League.Continua a leggere (fanpage)

L'ANALISI - Padovano: "Conte è tra i migliori al mondo ed è attirato da piazze come Napoli e Roma" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Padovano, direttore sportivo ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Juventus. Quanto è importante, in ...napolimagazine

Romamania: De Rossi dà lezioni di calcio (e di vita) - `Abbiamo tutto da perdere`. è pronunciando questa frase alla vigilia che Daniele De Rossi ha iniziato a vincere la partita di San Siro. L`ennesimo messaggio intelligente.calciomercato

De Rossi ha trasformato la Roma, col gioco. Milan, il peggior Leao di sempre e Pioli sbaglia con Chukwueze - L`Atalanta si regala una notte storica, anzi leggendaria. E di fatto regala al calcio italiano un posto in più nella pRossima Champions. Anche questa è una notizia.calciomercato