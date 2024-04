David di Donatello 2024 | C’è ancora domani di Paola Cortellesi vince il David dello Spettatore

(Di venerdì 12 aprile 2024) C’èdisarà premiato aidicon il, come film di maggiore incasso dell’anno C’èdisi aggiudica il. Il riconoscimento premia il film con il maggior numero di spettatori, calcolati fra il 1° gennaio 2023 e il 29 febbraio. Sulla base dei dati forniti da Cinetel, C’èha totalizzato, nel suddetto periodo, 5.354.653 spettatori. L’esordio alla regia della ...

A Londra il costumista Cantini Parrini apre rassegna sulla moda - Cinque volte vincitore del David di Donatello per i suoi meravigliosi costumi di scena e 2 volte candidato al Premio Oscar (nel 2021 per 'Pinocchio' di Garrone e nel 2022 per il 'Cyrano' di Joe Wright ...ansa

