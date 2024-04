Danilo Petrucci | caduta choc al crossodromo di Cingoli | «La peggiore della mia vita | mandibola spezzata e denti rotti»

(Di venerdì 12 aprile 2024)- Rovinosadal moto da cross per, che ieri è incappato in un brutto incidente aldi. Dopo Andrea Dovizioso, un altro schianto in...

Petrucci, caduta choc al crossodromo di Cingoli - CINGOLI - Rovinosa caduta dal moto da cross per Danilo Petrucci, che ieri è incappato in un brutto incidente al crossodromo di Cingoli. Dopo Andrea Dovizioso, un altro schianto in motocross per un ...corriereadriatico

Paura per Danilo Petrucci: caduta spaventosa in allenamento, sarà operato per ridurre le fratture - SBK - Danilo Petrucci è stato vittima di una caduta mentre si allenava sulla pista di Cingoli. Il pilota di Terni ha riportato fratture multiple e sarà operato ...eurosport

