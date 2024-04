Daniela Santanchè | seconda accusa dei pm alla ministra del Turismo | «Ha falsificato i bilanci di Visibilia»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nuovo avviso di conclusione delle indagini, dopo quello di 10 giorni fa per truffa all’Inps sulla cassa integrazione dei dipendenti. Con lei sono indagati la sorella e il compagnoNuovo avviso di conclusione delle indagini, dopo quello di 10 giorni fa per truffa all’Inps sulla cassa integrazione dei dipendenti. Con lei sono indagati la sorella e il compagnoNuovo avviso di conclusione delle indagini, dopo quello di 10 giorni fa per truffa all’Inps sulla cassa integrazione dei dipendenti. Con lei sono indagati la sorella e il compagno