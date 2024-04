Daniela Santanché indagata per falso in bilancio | chiuse le altre indagini su Visibilia | nell’inchiesta anche il compagno e la sorella

AGI - La Procura di Milano ha chiuso l' inchiesta con l'ipotesi di falso in bilancio per la presunta gestione irregolare di Visibilia Editore a carico della fondatrice ed ex presidente Daniela ... (agi)

Daniela Santanchè è indagata anche per il falso in bilancio in Visibilia, dopo le accuse di truffa ai danni dello stato. Un’altra brutta notizia per la ministra del Turismo, con il nuovo ... (thesocialpost)