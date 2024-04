Daniela Santanchè indagata per falso in bilancio | altra tegola per la ministra del Turismo

(Di venerdì 12 aprile 2024)anche per ilinin Visibilia, dopo le accuse di truffa ai danni dello stato. Un’brutta notizia per ladel, con il nuovo provvedimento di conclusione delle indagini preliminari che è stato appena notificato a lei e altri 16 indagati, oltre a tre persone giuridiche dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf dopo le indagini della procura di Milano. Gli accertamenti sono stati supportati dalle consulenze firmate dal professore Nicola Pecchiari dell’Università Bocconi, già depositate nel procedimento civile promosso dai soci di minoranza della società quotata del gruppo Visibilia, capeggiati da Giuseppe Zeno. Quest’ultimo, a giugno 2022, aveva denunciato “gravi irregolarità nella ...

Visibilia, chiusa altra indagine su Santanchè per falso in bilancio: La Procura di Milano ha chiuso, in vista della richiesta di processo, il filone di inchiesta sul dissesto di Visibilia nel quale tra gli indagati figura Daniela Santanchè. Alla ministra del Turismo, presidente di Visibilia Editore fino al gennaio 2022, i pm Marina Gravina e Luigi Luzi con l'aggiunto Laura Pedio contestano il falso in bilancio. Nelle ...

PNRR, presentato a Siracusa Hub del Turismo Digitale con Santanchè e De Nuccio: ... presso la sala Borsellino del Palazzo Comunale di Ortigia, la presentazione dell'Hub del turismo digitale (TDH " Tourism Digital Hub) alla presenza della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, e ...