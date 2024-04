Daniela Santanchè e l’accusa dei pm | ha falsificato i bilanci di Visibilia ma niente bancarotta Ecco perché

(Di venerdì 12 aprile 2024) Milano 12 aprile 2024 - Falso ino è questo il reato per cui è indagata. La seconda accusa in una ventina di giorni dopo quella di truffa all’Inps relativamente alla Cassa Covid. La procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di alcuni indagati, tra cui la ministra del Turismo, nell'inchiesta che la vede indagata per falso ino relativo alla societàEditore spa, da lei fondata e di cui fino al 23 gennaio del 2022 è stata presidente. In particolare, l'ipotesi di falso ino riguarderebbe le comunicazioni tra il 2016 e il 2020 della quotata. L’avviso di conclusione indagini Nell'avviso di conclusione delle indagini, la procura di Milano indica la ministra del Turismo ...

Daniela Santanchè è indagata anche per il falso in bilancio in Visibilia, dopo le accuse di truffa ai danni dello stato. Un’ altra brutta notizia per la ministra del Turismo , con il nuovo ... (thesocialpost)

AGI - La Procura di Milano ha chiuso l' inchiesta con l'ipotesi di falso in bilancio per la presunta gestione irregolare di Visibilia Editore a carico della fondatrice ed ex presidente Daniela ... (agi)

Visibilia, chiusa indagine: Santanchè accusata di falso in bilancio: Visibilia Editore: Santanchè indagata per falso in bilancio Nuova tegola sulla ministra del Turismo Daniela Santanchè. Come scrive l' Ansa , la Procura di Milano ha chiuso, in vista della richiesta di processo , il filone di inchiesta sul dissesto di Visibilia nel quale tra gli indagati figura ...

Caso Visibilia, Santanchè: "Vado avanti tranquilla, se ci sarà il rinvio a giudizio vedremo": ... Santanchè indagata per truffa sulla cassa integrazione per il Covid La nota della Procura di Milano L'accusa di bancarotta, che era contestata alla ministra del Turismo Daniela Santanchè assieme a ...