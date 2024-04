Dani Alves restituisce a Neymar i soldi del debito | sconto di pena saldato

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilalmeno economico con l’amico è: l’ex della Juventus e del Barcellonaha restituito ache gli hanno permesso di ricevere unodi, condannato a quattro anni e mezzo di carcere in Spagna per lo stupro di una donna nella discoteca Sutton di Barcellona nel dicembre 2022, ha restituito i 150.000 euro prestati dall’ex compagno di squadra nella Seleçao

L’ex giocatore brasiliano Dani el Alves , condannato a quattro anni e mezzo di carcere in Spagna per lo stupro di una donna a Barcellona nel dicembre del 2022, ha restituito i 150.00 euro prestati da ... (sportface)

Il denaro è servito all'ex laterale di Barcellona, Juventus e Psg a ottenere una pena minore di quanto aveva chiesto l'accusa in Tribunale (golssip)

Dani Alves torna in libertà e restituisce i soldi a Neymar: la cifra - L'ex giocatore brasiliano Daniel Alves, condannato a quattro anni e mezzo di carcere in Spagna per lo stupro di una donna nella discoteca Sutton di Barcellona nel dicembre 2022, ha restituito ...lalaziosiamonoi

Dani Alves restituisce i soldi prestati a Neymar: le ultime sul processo per stupro - Amici in campo e nel momento del bisogno: Neymar aveva prestato soldi a Dani Alves per il processo a Barcellona.tag24

Dani Alves restituisce i soldi a Neymar: la cifra - Il padre dell'ex Barcellona e PSG aveva prestato un'importante somma per la sua difesa dall'accusa di violenza sessuale ...corrieredellosport