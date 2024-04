Damante e De Lellis beccati insieme | il video registrato di nascosto

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nei mesi scorsi Giulia Desi è lasciata da Carlo Gussalli Beretta e anche la storia tra Andreaed Elisa Visari è naufragata. Anche solo per queste rotture sono nati i primi rumor di un possibile ritorno di fiamma dei Damellis, ma con il tempo sono anche emersi dei dettagli e delle indiscrezioni più precise. I due ex fidanzati sono stati vistiad un evento organizzato a Milano da Ignazio Moser, anche se a parte le testimonianze e le foto pubblicate nello stesso party, non c’erano prove di un loro tête-à-tête. Gabriele Parpiglia durante il programma di RTL, Password, ha poi parlato di messaggi scambiati tra il dj e l’influencer e proprio una di questa chat sarebbe tra le cause delle prime crepe tra Andrea ed Elisa: “Da quanto mi risulta hanno parlato per telefono. Sembra anche che Elisa abbia trovato delle chat tra ...

