Dall’outfit più casual agli abiti eleganti | le Oxford shoes sono la chiave di volta dell’armadio di primavera

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 12 aprile 2024) A sorpresa si rivelano tra gli accessori protagonisti indiscussi della bella stagione. Stiamo parlando delle stringate2024 che adesso prendono molto seriamente la loro ispirazione al mondo maschile e si presentano esattamente come i modelli da uomo o con qualche variante sul tema, ma senza mai perdere di vista le origini. Il punto di partenza, infatti,le classichemaschili in pelle, lisce o decorate da profili traforati, nelle sfumature del marrone o in total black. Che ora vengono rubate per essere indossate con una gamma più ampia di outfit e non più esclusivamente con il completo blazer e pantaloni. Naturalmente, parlando di modelli creati per le donne, delle piccole variazioni ...