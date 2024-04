Dalle cene al ristorante di pesce di sua moglie alle penne | Negreira “rubava” pure agli arbitri El Mundo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Spille,, portachiavi, gardetti, cartelline, libri o orologi. E poi i pranzi, e le, spesso aldidi sua. Poi fatturava e così “soldi” Commissione Tecnicaspagnola, di cui era vicepresidente. Il casosi allarga. Elpubblica nuovi dettsull’inchiesta. L’ex numero due degliavrebbe dirottato sui propri conti 340.000 euro dalla Commissione Tecnica, tra il 1999 e il 2010.avvaleva della sua società strumentale, Dasnil 95 SL, la stessa con cui ha fatturato al Barcellona quasi otto milioni di euro in due decenni mentre era vicepresidente della Cta. El ...

Oggi Mina compie 84 anni . Anche se ha deciso di tenersi lontana dai riflettori dal 1978, l’Italia non l’ha mai dimenticata. Mina , nota anche come la Tigre di Cremona, è una delle voci più belle ... (cityrumors)

Sabato a Napoli, l’Atalanta ha passeggiato sulle ceneri degli azzurri. Della squadra con lo scudetto sul petto non è rimasto più nulla. Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, deve saper ... (ilnapolista)

CASTELFRANCO Lista civica per Castelfranco. Fondo rosa, la fenice e al centro una sfumatura di verde celeste. Il simbolo svelato dalla candidata sindaca Silvia Valori . "Ho scelto la fenice perché ... (lanazione)

Street food, Arriba Litfiba e Il Mercante di Venezia: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Stasera al Keller Factory di Curno (sala piano terra) alle 19.30 sarà possibile partecipare a una cena seguita dal live “Grace and the soul machine – Best music 70 – 80”. Stasera alle 19.30 al Keller ...bergamonews

Terra Amara, le anticipazioni di stasera (venerdì 12 aprile): Colak ha un piano per liberarsi di Zuleyha - Nel frattempo, Colak riceve la terza notifica dal comune di Cukurova che lo avvisa dell'imminente ... e comunicano a Lutfiye la decisione di sposarsi. Fikret invita a cena Zuleyha per chiederle di ...ilmessaggero

Musica Teatro Danza. Al via la XIII Edizione di Musikè - Lo spettacolo inaugurale della tredicesima edizione di Musikè sarà affidato alla danza. Martedì 16 aprile il palcoscenico del Teatro Ferrari di Camposampiero (PD) ospiterà la Compagnia di Hervé Koubi, ...teatrionline