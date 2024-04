Dal pranzo con Pino Insegno a Povia a Sanremo | i motivi che hanno spinto Amadeus a lasciare la Rai

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ichela Rai: perché Sarebbero le pressioni subite soprattutto nell’ultimo periodo ichea decidere dila Rai per approdare a Discovery. A svelare il retroscena è il Corriere della Sera, secondo cui il conduttore non sarebbe più “disposto a sopportare ancora certe dinamiche, certe pressioni, certe sollecitazioni”. Secondo il giornale, infatti, alla luce anche dei risultati ottenuti in termini di ascolti e share non solo con i cinque Festival dima anche con gli altri programmi da lui condotti,si aspettava più autonomia e libertà, quello che dovrebbe avere al Nove, cosa che in realtà non sarebbe ...