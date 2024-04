Dal Libano lanciati 40 razzi nel nord di Israele Usa | rinforzi in Medio Oriente dopo minacce Iran

(Di venerdì 12 aprile 2024) Due fonti Usa hanno rivelato alla Cbs, notizie riprese anche dai media israeliani, che un attacco dall’supotrebbe includere più di 100 droni e decine di missili indirizzati a obiettivi militari all’interno del territorio dello stato ebraico. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato al telefono con l’omologoiano Hossein Amir-Ambdollahian, sullo sfondo delle rinnovate tensioni inl’attacco al consolato di Teheran a Damasco. Il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano Herzi Halevi ha fatto sapere che «siamo fortemente preparati in attacco e difesa contro qualsiasi minaccia. Siamo in guerra e da circa 6 mesi siamo a un elevato livello di preparazione». Parigi e Berlino invitano a evitare viaggi in, ...

Israele è e resta in massima allerta per il rischio di possibili rappresaglie dall’Iran in risposta al raid della scorsa settimana sul suo complesso diplomatico a Damasco. Lo conferma la ... (open.online)

Israele, circa 40 razzi dal Libano verso il nord del Paese - Sono stati circa 40 i razzi lanciati dal Libano verso il nord di Israele dove sono risuonate nelle ultime ore più volte le sirene di allarme. (ANSA) ...ansa

Libano: patriarca Rai, autorità devono controllare presenza siriana nel Paese (2) - Lunedì 8 aprile l'esercito libanese ha annunciato che Pascal Sleiman era stato ucciso e che il suo corpo era stato trasportato in ...agenzianova

