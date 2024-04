(Di venerdì 12 aprile 2024) "Perché l’Asst Rhodense non ci ascolta?". A dirlo è ilcittadino per la difesa dellae del benessere di Novate. Nel Comune al confine con Milano, sono attualmente in attività settedina generale. Fra poche settimane ne rimarranno solo cinque. Il dottore diGiuseppe Cultraro cesserà la propria attività il 5 maggio e la dottoressa Rebecca Manzini ricopre un incarico a tempo determinato. Fino ad ora la carenza deia Novate era stata in parte tamponata perché migliaia di cittadini novatesi hanno potuto scegliere il proprio medico dia Bollate o Baranzate. Questo con tutti i disagi che ne conseguono, sopratper la popolazione più anziana, costretta a prendere il treno o a farsi accompagnare in ...

C'è preoccupazione per i casi in aumento nei giovani. Secondo gli esperti, questa improvvisa crescita è dovuta allo stile di vita e alle abitudini poco sane. Ma c'è un nuovo sintomo che può aiutare ... (ilgiornale)

Tumore al colon , casi in aumento per gli under 40. A lanciare l'allarme è il dottor Michael Cecchini, co-direttore del programma colorettale presso il Center for Gastrointestinal... (ilmessaggero)

Dai medici di base è tutto esaurito. In campo il Comitato per la salute - I professionisti che operano a Novate, Bollate e Baranzate sono al completo, non possono acquisire iscritti. A breve saranno oltre 4mila i novatesi “scoperti”. E sul territorio per i bambini opera una ...ilgiorno

Beve candeggina per sbaglio, salvato - Un pensionato di 80 anni, affetto da demenza senile, ha ingerito per errore candeggina, ustionandosi gravemente. Ricoverato in condizioni critiche, è stato salvato dai medici e dimesso dopo un lungo p ...ilgiorno

Trapianti, se bevi resti senza fegato nuovo - Nel Regno Unito è stata data la precedenza nel trapianto a chi dimostra di usarlo meglio. C’è da sperare che la decisione non sia di un algoritmo ...italiaoggi