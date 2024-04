Da Miglio a Salvini | cosa si è perso della Lega a quarant’anni dalla fondazione Parla Vallardi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 aprile 2024) Per alcuni quel partito delle canottiere esibite in segno di virilità, le riunioni a Gemonio e i pratoni gremiti a Pontida. Umberto Bossi nel 1984 diede il via a un partito “radicato nei territori, con una vocazione chiaramente nordista anche in nome dell’eredità federalista di Gianfranco. Ora, di quella, resta il nome. Anzi, neanche quello per la verità”. È un riso amaro quello che viene dall’altra partecornetta. Per Gianpaolo, leghistaprima ora, senatore in due legislature e due volte sindaco di Gorgo al Monticano poi di Chiarano, oggi vicepresidenteItalia Usa, ripercorrere quei tempi è un esercizio tra il romantico e il doloroso. GIANPAOLOPRESIDENTE COMMISSIONE AGRICOLTURA SENATO ...