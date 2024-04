Custodia dell’Hortus ad una cooperativa pugliese | Perifano | “Nel Sannio nessuna impresa adatta?”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con una determina del 10 aprile il Comune di Benevento ha affidato il servizio diConclusus. Bene! Decisione opportuna per consentire la fruibilità del nostro patrimonio culturale e artistico, ed evitare, come accaduto per il passato, che turisti e residenti non riescano a visitare il sito perché lo trovano chiuso. L’affidamento non è avvenuto a seguito di gara, ma a trattativa diretta. La norma lo consente: se l’importo del servizio è modesto, si può scegliere a chi aggiudicarlo anche senza confrontare più offerte. Perciò si chiama trattativa diretta. Nel caso di specie il Comune di Benevento ha sorprendentemente scelto di rivolgersi ad unacon sede in Bari (che secondo le informazioni reperibili in rete si occupa prevalentemente di trasporto merci su strada): l’ha ...