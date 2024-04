Crolla tetto nel Milanese | operaio precipita dal vano scale e muore

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ancora un incidente sul lavoro, ancora una vittima. Undi 36 anni, di origine albanese, è morto questa mattina, nel, a seguito di un incidente sul lavoro. L'uomo stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in un edificio nel centro di Magenta, quando, per cause ancora da accertare, ilto e l'to daldelle, morendo sul colpo.

Pubblicato il 8 Aprile, 2024 Ennesimo incidente sul luogo di lavoro questa mattina in provincia di Latina . Stando alle prime informazioni giunte in redazione un operaio , di circa 50 anni, di ... (dayitalianews)

Crollo del tetto in un’aula, locale sequestrato, scuola chiusa per le verifiche - I carabinieri, che hanno in mano le indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, hanno messo i sigilli nel locale in cui c’è stato il crollo, del resto l’area è impraticabile, oltre ...blogsicilia