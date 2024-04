Cristiano Iovino sta con Soleil Sorge? Beccati su un balcone mentre… FOTO

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 12 aprile 2024)ha recentemente attirato l’attenzione dei media e del gossip per diversi motivi. Inizialmente, è stato coinvolto nelle speculazioni scaturite dal documentario Netflix di Ilary Blasi, che ha suscitato grande interesse e discussioni. Successivamente, ha fatto parlare di sé per un’intervista particolarmente controversa rilasciata al quotidiano Il Messaggero, che ha fatto scalpore per le...