Cremonese-Ternana e Pisa-FeralpiSalò | Serie B | tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 12 aprile 2024)-Ferallò sono valide per la trentatreesima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabiliLadi Stroppa deve tornare alla vittoria in casa dopo la clamorosa sconfitta contro la Ferallò, anticipata anche da un’altra fragorosa caduta sul campo del SudTirol. Sì, i lombardi si sono ripresi andando a vincere a Bari la scorsa settimana, per siccome il Como adesso è secondo, ed ha pure due punti di vantaggio, per rimanere agganciato al treno diretto dellaA, il gruppo di Stroppa ha assoluto bisogno di una vittoria contro la. E questa, senza ombra di dubbio, dovrebbe arrivare. Stroppa (Lapresse) – ...