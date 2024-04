Covid | in una settimana nuovi casi in aumento

Per capire che il proscioglimento dell’ex ministro Speranza da parte del tribunale dei ministri era un atto dovuto, dovuto dal regime a se stesso, in spregio alle risultanze, alle ammissioni, ai ... (ilgiornaleditalia)

Visibilia, procura Milano chiude indagini: Santanchè indagata insieme alla sorella e al compagno per falso in bilancio. - I giudici civili hanno parlato di una spa, ora in composizione negoziata della crisi ... in deroga "a sostegno delle imprese colpite dagli effetti" della pandemia Covid. La ministra ha sempre respinto ...notizie.tiscali

Chiusa altra indagine su Daniela Santanchè, 'falso in bilancio' - Verso la richiesta di processo sul dissesto di Visibilia, indagati anche la sorella, la nipote e il compagno. Archiviazione in vista per l'accusa di bancarotta (ANSA) ...ansa

Covid Italia, bollettino ultima settimana: 646 casi e 15 morti - L'ultimo monitoraggio Iss-ministero della Sanità: Rt torna sopra soglia epidemica, stabili ricoveri e incidenza, circa 644 nuovi casi in 7 giorni ...lagazzettadelmezzogiorno