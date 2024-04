Così Tokyo diventa il partner globale di Washington

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 aprile 2024) Come previsto, durante la visita del premier giapponese Kishida Fumio alla Casa Bianca (prima di un leader giapponese in nove anni), Stati Uniti e Giappone hanno annunciato un aggiornamento storico dei legami di sicurezza, con il qualesale in cima alla lista degli alleati globali di. Il presidente Joe Biden vede il Giappone come “un baluardo contro il dominio cinese” nell’Indo Pacifico, per dirla come la NBC. Incorniciato dall’hanami lungo il Potomac — ricordo di quando nel 1912 il sindaco di, Ozaki Yukio, regalò centinaia di ciliegi a, in segno dell’amicizia tra le due città — il viaggio di Kishida è stato tanto simbolico quanto operativo. “Attraverso la nostraship, abbiamo rafforzato l’alleanza. Abbiamo ampliato il nostro lavoro insieme. Abbiamo sollevato ...